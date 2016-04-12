В парламенте зарегистрирован проект постановления об отставке Яценюка

Как сообщается на сайте парламента, документ зарегистрирован под номером 4384.

Текста проекта постановления на сайте парламента в настоящее время нет. Его автором является внефракционный депутат Юрий Левченко.

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Напомним, сегодня, 12 апреля, парламент может проголосовать за отставку Яценюка.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Яценюк заявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Украины.

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, надеется, что новым премьер-министром Украины станет Гройсман.