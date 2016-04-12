В парламенте зарегистрирован проект постановления об отставке Яценюка
15:37, 12 апреля 2016Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о приеме заявления об отставке премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
REUTERS
Как сообщается на сайте парламента, документ зарегистрирован под номером 4384.
Текста проекта постановления на сайте парламента в настоящее время нет. Его автором является внефракционный депутат Юрий Левченко.
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Напомним, сегодня, 12 апреля, парламент может проголосовать за отставку Яценюка.
Как сообщал УНИАН, 10 апреля Яценюк заявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Украины.
Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, надеется, что новым премьер-министром Украины станет Гройсман.
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