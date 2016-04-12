В Раде показали заявление об отставке Яценюка с должности премьер-министра

Нардеп показал документ, датированный 10 апреля, на своей странице в Facebook.

"Согласно статье 115 Конституции Украины, с целью преодоления политического кризиса и возобновления деятельности коалиции, заявляю об отставке с должности премьер-министра Украины", - говорится в заявлении Яценюка.

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Напомним, 10 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о своей отставке с должности премьер-министра Украины. "Я принял решение сложить полномочия премьер-министра Украины", - заявил он, добавив, что во вторник, 12 апреля, соответствующее представление будет внесено на рассмотрение Верховной Рады.