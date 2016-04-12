В Раде уже собрали 226 депутатов для новой коалиции, она выдвинет Гройсмана на должность премьера - нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил в комментарии журналистам после заседания фракции.

"Вчера мы приняли трех (депутатов во фракциию "БПП"), сегодня мы приняли еще одного (Сергея Мищенко — УНИАН), и сейчас у нас (в составе коалиции) есть 226, с чем я поздравляю украинский парламент", - сказал депутат.

По его словам, сейчас будет "объявлено о коалиции".

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"Коалиция сейчас проводит свое собрание, на котором выдвинет кандидатуру премьер-министра, - это кандидатура Владимира Гройсмана. Мы ее направим президенту. Как сказал Юрий Луценко, не будем при этом пользоваться услугами "Укрпочты", поэтому надеемся, что это будет очень быстро", - отметил Гончаренко.

По его словам, президент сказал, что немедленно готов вернуть соответствующее представление в парламент.

"И мы сразу будем ее (за кандидатуру Гройсмана на должность премьера — УНИАН) голосовать", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня в состав фракции "БПП" вошли депутаты Юрий Бублик, Сергей Мищенко, Сергей Рудык и Андрей Немировский.