В Раде уже собрали 226 депутатов для новой коалиции, она выдвинет Гройсмана на должность премьера - нардеп
В составе коалиции есть 226 депутатов, она проведет собрание по выдвижению кандидатуры председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана на должность премьер-министра.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил в комментарии журналистам после заседания фракции.
"Вчера мы приняли трех (депутатов во фракциию "БПП"), сегодня мы приняли еще одного (Сергея Мищенко — УНИАН), и сейчас у нас (в составе коалиции) есть 226, с чем я поздравляю украинский парламент", - сказал депутат.
По его словам, сейчас будет "объявлено о коалиции".
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"Коалиция сейчас проводит свое собрание, на котором выдвинет кандидатуру премьер-министра, - это кандидатура Владимира Гройсмана. Мы ее направим президенту. Как сказал Юрий Луценко, не будем при этом пользоваться услугами "Укрпочты", поэтому надеемся, что это будет очень быстро", - отметил Гончаренко.
По его словам, президент сказал, что немедленно готов вернуть соответствующее представление в парламент.
"И мы сразу будем ее (за кандидатуру Гройсмана на должность премьера — УНИАН) голосовать", - добавил депутат.
Как сообщал УНИАН, сегодня в состав фракции "БПП" вошли депутаты Юрий Бублик, Сергей Мищенко, Сергей Рудык и Андрей Немировский.