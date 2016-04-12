Нардепы Бублик, Мищенко, Рудик и Немировский вошли во фракцию БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Верховной Рады первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий.

Как известно, Бублик избирался в парламент в округе № 145 (Полтавская область) при поддержке партии “Свобода”, Мищенко в округе № 98 (Киевская область), Рудык – в округе № 198 (Черкасская область).

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Народный депутат Украины Андрей Немировский вышел из группы “Воля народа” и вошел во фракцию “Блок Петра Порошенко”.

Немировский избирался в парламент по списку партии «Объединение «Самопомич» под №33 и был исключен из фракции за голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации.

Когда в сессионном зале звучали объявления о вхождении этих депутатов во фракцию «БПП», со стороны ряда членов других фракций были слышны возгласы: «Позор!».