Порошенко обсудил с премьером Нидерландов ассоциацию Украина-ЕС

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Рютте проинформировал о том, что он расстроен результатами референдума, который состоялся в Нидерландах в среду, 6 апреля.

Лидеры обсудили следующие шаги для вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Это историческое Соглашение в полной мере отвечает стратегическим интересам Украины и Европейского Союза, включая Нидерланды", - подчеркнул Порошенко.

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Глава государства отметил преданности Украины имплементации Соглашения об ассоциации, включая положение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Премьер-министр Нидерландов заверил в поддержке его государством предоставления безвизового режима для украинцев, подчеркивается в сообщении.