В АП рассказали, когда ожидают первых предложений Евросоюза по ассоциации Украина-ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

"Этот вопрос будет предметом очень пристального внимания внутри Европейского Союза, и мы ожидаем, что уже более или менее конкретные предложения будут вырисовываться, кристаллизироваться во время следующего заседания Совета министров ЕС по иностранным делам, которое состоится 18 апреля этого года. Но это будут только первые пока, некоторые предложения", - подчеркнул Елисеев.

Также он выразил убеждение, что, по мере осознания результатов референдума и их влияния на общеевропейскую единство, удастся выйти на совместные компромиссные варианты.

"В основе всех этих вариантов должна быть принципиальная позиция украинской стороны, которая будет заключаться в том, что это Соглашение не должно претерпеть никаких принципиальных, кардинальных изменений. Оно будет не только не изменено, но даже (не разделено - УНИАН), как иногда звучит точка зрения, что давайте мы ее разделим на политическую часть и торгово-экономическую .... Это Соглашение является единым, содержание его неизменным, и поэтому мы будем двигаться дальше", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

По предварительным данным, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.

7 апреля правительство Королевства Нидерланды заявило, что планирует вместе с партнерами из ЕС и Украиной искать компромисс по результатам консультативного референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, который будет приемлем для всех сторон.