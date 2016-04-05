Соцопрос в Нидерландах свидетельствует, что количество оппонентов Украины на референдуме преобладает

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«В моем распоряжении есть три соцопроса, свидетельствующие, что количество оппонентов преобладает, но проценты между ними совершенно разные. В одном соцопросе - это 13%, во втором - 67%, в третьем - 3%», - сказал Кулеба.

Он отметил, что при этом значительным остается количество граждан, которые до сегодняшнего дня не определились с выбором. Их количество колеблется между 30 и 40%.

Читайте такжеВ Еврокомиссии подчеркивают, что референдум об ассоциации с Украиной является внутренним делом Нидерландов

Кулеба отметил, что, по информации голландских опытных политтехнологов, специфика голландского избирателя заключается в том, что в последний день люди склонны менять свою точку зрения под воздействием спонтанных факторов.

«В Нидерландах, как мне объяснили, это достаточно серьезный фактор в конечном результате», - сказал дипломат.

По его словам, относительно явки избирателей есть три мнения: явка превысит 50%, явка будет между 30 и 40%, явка не превысит 25%.

При этом Кулеба сообщил, что ведущая нидерландская социологическая компания отказалась проводить соцопросы.

«Ведущая нидерландская компания, которая является номером один в плане доверия к социологическим опросам, с самого начала отказалась делать замеры относительно референдума, объясняя это тем, что форма является новой для Нидерландов, тема является спекулятивной и спрогнозировать результаты чрезвычайно сложно», - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?». Окончательные результаты референдума будут объявлены 12 апреля

Парламент Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации с Украиной, а референдум по этому вопросу созван после общественной инициативы. Проведение референдума приостановило процесс самой ратификации.