В "Народном фронте" заявили, что "Батькивщина" заняла роль оппозиции в переговорах по коалиции

Об этом заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, сообщили УНИАН в пресс-службе “Народного фронта”.

"Мы услышали вчера требования наших коллег из "Батькивщины". Но коалицию нужно создавать на принципах доверия друг другу. И то, что вчера было так ультимативно сказано, думаю, Юлия Владимировна (Тимошенко) давно уже заняла оппозиционную сторону в коалиции. Она не поддерживала ни бюджет, ни Программу действий правительства", - подчеркнул Бурбак.

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"Мы видим попытки "Батькивщины" как можно скорее назначить внеочередные парламентские выборы, которые полностью дестабилизируют ситуацию в стране. А дальше будут внеочередные президентские", - сказал председатель фракции.

Бурбак подчеркнул, что "Народный фронт" готов к переговорам со всеми демократическими фракциями о формировании коалиции, чтобы преодолеть политический кризис.

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"Мы открыты для всех. Сейчас ведутся переговоры. Может, Радикальная партия, в конце концов, осознавая то, что нам надо преодолеть этот кризис, вернется к переговорному процессу. Мы призываем все фракции демократического лагеря присоединиться к коалиции: возобновить работу или создать новую и продолжать работу", - сказал Бурбак.

По его словам, единственным условием при формировании коалиции есть исключение объединения с «Оппозиционным блоком» или народными депутатами, голосовавшими за "законы 16 января".

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Как сообщал УНИАН, фракция “Батькивщина” настаивает, чтобы Верховная Рада проголосовала за ряд предложенных ею законопроектов еще до создания коалиции.