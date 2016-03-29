Руководителя гособвинения по делу "бриллиантовых прокуроров" определят в ближайшее время – ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил прокурор ГПУ Владислав Куценко.

«Менять состав группы и тех людей, которые сегодня непосредственно представляют государственное обвинение – таких как Симонов, никто, по имеющейся у меня информации, не собирается. Это те лица, которые сегодня посещают судебное заседание, которые это дело начинали. В суде по делу «бриллиантовых прокуроров» присутствуют те, кто с самого начала этим делом занимался, чтобы не было никаких нареканий, что кто-то его разваливает... Я думаю, что в ближайшее время, потому что дело резонансное, будет определен старший в этой группе. Я думаю, что это будет одно из лиц, которые непосредственно этим делом занималась. Возможно, сам Симонов, но это определит руководство генеральной прокуратуры», - подчеркнул Куценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, в Генпрокуратуре сообщили, что Давид Сакварелидзе уволен с должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры.

Также сегодня Верховная Рада 289 голосами дала согласие на освобождение Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

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Справка УНИАН. Бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 150 тысяч гривень.

Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тысяч долларов, а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.

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Сторону обвинения в судебном рассмотрении дела против "бриллиантовых прокуроров" было поручено возглавить заместителю генпрокурора Сакварелидзе.

24 марта Сакварелидзе заявил, что в ГПУ продолжаются увольнения следователей, которые расследовали дело "бриллиантовых прокуроров". По его словам, в Генпрокуратуре "сейчас делается все, чтобы парализовать это дело".

Он также назвал Шокина адвокатом Корнийца и Шапакина.