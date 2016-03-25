Ложкин считает своего заместителя Ковальчука достойным преемником на должности главы АП

Об этом в интервью программе "Левый берег" заявил сам Ложкин.

"Я считаю, что Виталий Ковальчук может быть и главой Администрации, и первым вице-премьером, почти любую позицию он может занимать в сегодняшней властной иерархии. Он профессиональный политический менеджер и политик одновременно. Это системный человек, очень хорошо знающий, как работает властная машина, партии, как делаются успешные предвыборные кампании", - рассказал глава АП.

В данном контексте издание отмечает, что именно Ковальчук считается реализатором технического проект Банковой - партии "Наш край", которую удалось завести в большинство местных советов.

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Кроме Ковальчука, на должность главы Администрации также рассматривается Макар Пасенюк. Однако Борис Ложкин заявил, что, по его информации, кандидатура Пасенюка на сегодняшний день не обсуждается.

"Что касается Макара Пасенюка. Я знаю его как одного из лучших инвест-банкиров в Украине. Одного из самых профессиональных и эффективных. Ни разу не слышал о том, что Макар рассматривается не только на должность главы Администрации, а, вообще на какую либо позицию", - отметил глава АП.

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"Наверное, он мог бы быть хорошим руководителем какого-то из министерств в экономическом блоке. Но, это - исключительно мое видение! Я бы поддержал такое назначение, но, насколько мне известно, он не рассматривался ни в одном из вариантов состава правительства. К тому же, зная его, я очень сомневаюсь, что он, в принципе, согласится работать на государство", - резюмировал Ложкин.

При этом он добавил, что "конкурс на главу Администрации президента не проводится", он продолжает возглавлять АП, а возглавлять Министерство экономики на данном этапе отказывается.