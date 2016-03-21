Тезис о "бездействии" миссии ОБСЕ распространяют российские интернет-пропагандисты, командированные на Донбасс - разведка

Об этом заявляет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Продолжаются активные попытки дискредитации специальной мониторинговой миссии ОБСЕ со стороны российских военнослужащих Центра информационного противоборства (Новочеркасск, Россия) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ, которые направлены в штабы 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ», - говорится в сообщении.

Как отмечают разведчики, вчера были зафиксированы массовые случаи распространения дезинформации относительно «бездействия» представителей миссии ОБСЕ, которые «якобы отказываются фиксировать признаки нарушения силами АТО режима прекращения огня».

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«Для этого российскими военными пропагандистами активно используются социальные сети, а также специальные разделы для комментариев ведущих украинских СМИ, представленных в сети Интернет. Целью указанных мероприятий является провоцирование недоверия украинского и международного сообщества к ОБСЕ с учетом роста роли этой международной организации в установлении мира на временно оккупированных территориях востока Украины», - отмечает украинская разведка.