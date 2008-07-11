Тимошенко пришла в Верховную Раду

Фракция Партии регионов разблокировала трибуну Верховной Рады. Пленарное заседание продолжается.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседание в ВР прибыла премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и члены правительства.

Как сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, сейчас будут заслушаны выступления представителей фракций, которые выразят свою позицию. После этого будут зачитаны депутатские запросы. Потом планируется утвердить календарный план работы ВР на третью сессию.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что Верховная Рада Украины должна утвердить решение о продлении сегодняшнего пленарного заседания до завершения рассмотрения изменений к госбюджету на 2008 год.

Пятым вопросом, по словам председателя ВР, будет рассматриваться резолюция недоверия правительству, а после этого сами изменения к госбюджету. При этом председатель ВР отметил, что будут рассматриваться два проекта закона – президентский и правительственный.

ВР также сегодня планирует рассмотреть 92 постановления о проведении местных выборов.

На этом, как ожидается, будет поставлена точка в работе ВР на текущей сессии, и вторая сессия будет закрыта.