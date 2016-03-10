США и Канада едины в отстаивании права Украины на определение собственной судьбы - Обама
19:58, 10 марта 2016Политика
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Президент США Барак Обама заявляет, что Соединенные Штаты Америки и Канада едины в отстаивании права Украины на определение собственной судьбы.
REUTERS
Об этом американский президент сказал во время официальной церемонии приема премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Белом Доме.
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"Как союзники по НАТО мы едины против терроризма и в отстаивании прав таких государств, как Украина в определении собственной судьбы", -заявил Барак Обама.
В этой связи он отметил, что лидеры США и Канады отстаивают мир, безопасность и права человека для всех народов.
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