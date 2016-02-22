Обама напомнил Путину, что российско-сепаратистские силы должны соблюдать Минские соглашения

Президент США Барак Обама в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным напомнил о необходимости "выполнения объединенными российско-сепаратистскими силами в Восточной Украине своих обязательств по Минским соглашениям".

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома, опубликованном в понедельник, 22 февраля, передает Deutsche Welle.

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В частности, Обама обратил внимание на пункты договоренностей по прекращению огня и полному доступу наблюдателей ОБСЕ в зону конфликта, в том числе и к границе между Украиной и Россией.

Главной темой разговора двух президентов было достижение договоренности о прекращении огня в Сирии, которое должно начаться 27 февраля. Обама подчеркнул, что нынешним приоритетом является получение положительной реакции как от режима Башара Асада, так и от повстанцев, и соблюдения обеими сторонами условий мирного процесса.