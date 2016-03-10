Пайетт: Украина должна думать над реализацией реформ, а не о вопросе нового премьера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джеффри Пайетт сказал на 12-й ежегодной Инвестиционной конференции в Киеве.

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Посол обратил внимание, что в украинской политике сейчас ведутся значительные обсуждения вопроса, кто должен возглавить украинское правительство.

"Я думаю, что здесь на самом деле избегают предмет обсуждения. Вопрос заключается не в том, кто будет возглавлять правительства, а почему... Это не о том, кто входит в правительство, и не о том, кто премьер-министр... А о том, какой является программа реформ, как команда (правительственная) будет настроена реализовывать. И о том, каким образом политические фракции привлекут крупнейшие политические силы, чтобы взять обязательство придерживаться этого курса реформ", - подчеркнул Пайетт.

В связи с этим дипломат отметил, что это в итоге должно способствовать экономическому росту и сохранению поддержки Украины со стороны США.