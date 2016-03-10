Пайетт: новый генпрокурор Украины должен иметь доверие общества

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пайетт сказал на 12-й ежегодной Инвестиционной конференции в Киеве. Посол отметил необходимость восстановления доверия к органам прокуратуры в борьбе с коррупцией.

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"Я хочу отметить мужественное решение президента Порошенко сместить с должности неэффективного генерального прокурора Виктора Шокина - УНИАН). Это решение открывает возможность назначения нового генерального прокурора, который пользуется общественным доверием, которого уважают в Верховной Раде, которого уважает гражданское общество и который может восстановить эти институты (в борьбе с коррупцией)", - заявил Пайетт.

Посол отметил, что важной вехой в 2016 году должна стать консолидация украинской власти вокруг ценностей Революции достоинства, особенно продемонстрировать готовность менять систему и институты в построении верховенства права.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован внесенный президентом Украины Петром Порошенко проект постановления о даче согласия на увольнение Шокина с должности генпрокурора (№ 4122).

Председатель ВР Владимир Гройсман заявил сегодня, 10 марта, что вопрос освобождения Шокина парламент должен рассмотреть на следующей пленарной неделе.