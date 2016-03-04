Пайетт назвал суд над Савченко "фарсовым и возмутительным"

Об этом он написал в "Tвиттере". "Был рад видеть Марию Савченко (мать Надежды - УНИАН) вчера. "Суд" над Надеждой фарсовый и возмутительный. Ее должны отпустить", - написал дипломат.

Читайте такжеАдвокат Савченко сообщил, что до дня суда 9 марта о ее состоянии узнать не удастся

Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и его защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта российское гособвинение требовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После прений судья закрыл заседание, сообщив, что процесс продолжится 9 марта.

В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.