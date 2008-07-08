БЮТ сейчас решит, стоит ли ночевать под трибуной ВР

Фракция Блока Юлии Тимошенко будет блокировать трибуну парламента до того времени, пока первым вопросом не будут рассмотрены изменения к Госбюджету.

Об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что БЮТ пошел на уступки и снял с рассмотрения все политические вопросы, которые вызывают противостояние в сессионном зале. Однако БЮТ будет настаивать на рассмотрении изменений к Госбюджету.

По его словам, БЮТ соглашается с тем, что соответствующий проект закона должен пройти тщательное рассмотрение в комитетах, чтобы были учтены все предложения политических сил. «Но до того времени, пока не будет поставлен бюджет, мы будем блокировать трибуну». – сказал И.КИРИЛЕНКО. По его словам, только после этого пусть другие политические силы требуют рассмотрения резолюций о выражении недоверия правительству.

И.КИРИЛЕНКО также заверил, что такими своими действиями БЮТ ни в коем случае не добивается проведения внеочередных выборов в ВР. «Досрочные выборы – это худший вариант», - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли БЮТ блокировать трибуну ВР и ночью, И.КИРИЛЕНКО отметил, что сейчас состоится заседание фракции, на котором будет приниматься соответствующее решение. «Мы понимаем, что имеем дело не с простаками», - сказал он.