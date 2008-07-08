БЮТ сейчас решит, стоит ли ночевать под трибуной ВР
Кириленко назвал условие разблокирования
Фракция Блока Юлии Тимошенко будет блокировать трибуну парламента до того времени, пока первым вопросом не будут рассмотрены изменения к Госбюджету.
Об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
Он отметил, что БЮТ пошел на уступки и снял с рассмотрения все политические вопросы, которые вызывают противостояние в сессионном зале. Однако БЮТ будет настаивать на рассмотрении изменений к Госбюджету.
По его словам, БЮТ соглашается с тем, что соответствующий проект закона должен пройти тщательное рассмотрение в комитетах, чтобы были учтены все предложения политических сил. «Но до того времени, пока не будет поставлен бюджет, мы будем блокировать трибуну». – сказал И.КИРИЛЕНКО. По его словам, только после этого пусть другие политические силы требуют рассмотрения резолюций о выражении недоверия правительству.
И.КИРИЛЕНКО также заверил, что такими своими действиями БЮТ ни в коем случае не добивается проведения внеочередных выборов в ВР. «Досрочные выборы – это худший вариант», - сказал он.
Отвечая на вопрос, будет ли БЮТ блокировать трибуну ВР и ночью, И.КИРИЛЕНКО отметил, что сейчас состоится заседание фракции, на котором будет приниматься соответствующее решение. «Мы понимаем, что имеем дело не с простаками», - сказал он.