Партия регионов грозится отстранить Яценюка

Фракция Партии регионов готова поднять вопрос об отстранении председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА от ведения пленарных заседаний парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, фракция “еще три недели назад” внесла на рассмотрение парламента проект постановления о необходимости заслушания отчета Кабинета министров Украины.

Он отметил, что было собрано свыше 150 подписей народных депутатов в поддержку рассмотрения данного вопроса, и А.ЯЦЕНЮК обязан вынести его на рассмотрение парламента.

По словам А.ЕФРЕМОВА, если спикер этого не сделает, то фракция будет ставить вопрос о его отстранении от ведения заседаний.

Он заметил, что, согласно положениям законодательства, А.ЯЦЕНЮК обязан поставить этот вопрос на рассмотрение парламента на протяжении 10 дней.

На уточняющий вопрос, когда истекает этот срок, А.ЕФРЕМОВ ответил: «Он уже истек».

Как сообщал УНИАН, 20 июня в парламенте был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады, который предусматривает рассмотрение вопроса об ответственности Кабинета министров Украины. Зарегистрирован он более чем 150 депутатами – членами парламентской фракции Партии регионов.