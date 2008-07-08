Ющенко в Австрии спросит о футбольном опыте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой Екатериной ЮЩЕНКО посетит с официальным визитом Австрийскую Республику.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.Ющенко проведет встречу с Президентом Австрии Хайнцем ФИШЕРОМ и федеральным канцлером Альфредом ГУЗЕНБАУЕРОМ.

Также глава Украинского государства посетит австрийский парламент, где встретится с его председателем Барбарой ПРАММЕР.

Во время встреч стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов двустороннего политического, экономического, культурного сотрудничества, сотрудничества на региональном уровне, актуальные проблемы международного характера.

Среди других тем глава Украинского государства намерен поднять вопрос о состоянии реализации подписанного между Украиной и ЕС Соглашения о либерализации визового режима и реадмиссии и устранение проблемных аспектов в исполнении отдельных положений этого Соглашения со стороны Австрии.

Также планируется обсудить возможности взаимодействия в сфере энергетической безопасности с одновременным обсуждением перспектив двустороннего сотрудничества относительно налаживания в Украине производства биодизельного топлива и этанола, а также заимствование австрийского опыта энергосбережения и использования альтернативных источников энергопроизводства.

Кроме того, в контексте подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года будет отмечена заинтересованность украинской стороны перенять позитивный опыт успешного проведения Австрией нынешнего европейского футбольного чемпионата.