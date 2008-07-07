Тимошенко просит запомнить инфляцию в июне

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что за июнь показатель инфляции в Украине в 2,5 раза меньше аналогичного показателя прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в ходе презентации изменений и дополнений в бюджет 2008 года, проходящей сегодня в "Украинском доме".

«Минимум в два с половиной раза ниже показатель инфляции, чем это было в июне прошлого года. Запомните эту цифру – июнь нашего 2008 года к июню прошлого года… в июне инфляция в два с половиной раза по всем статистическим показателям ниже», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Это, по ее словам, свидетельствует о том, что правительство остановило такой процесс, как инфляция, и дает основания надеяться выйти на оптимистический показатель инфляции по итогу года в два с половиной раза.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в июне 2007 года составила 2,2%. Инфляция по итогам 2007 года составила 16,6%.