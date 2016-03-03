Савченко заявила, что ее гибель в российской тюрьме не сломает дух Украины и украинцев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Савченко сказала на заседании Донецкого городского суда Ростовской области, когда вместо того, чтобы предоставить ей последнее слово, судья объявил о продолжении процесса 9 марта и закрыл заседание.

"Я не подаю апелляцию, потому что в РФ нет никакого следствия и суда. Здесь просто убивают людей. Даже если меня убьют в России - не сломят ни мой дух, ни дух Украины, ни дух украинцев. Я уже устала от этих торгов. Я больше не даю им времени, чтобы меня судить", - подчеркнула она.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 2 марта, Савченко заявила, что может начать сухую голодовку, если суд будет тянуть с вынесением ей приговора.

Гособвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Сегодня суд отказал Савченко в произнесении последнего слова. После дебатов судья закрыл заседание, добавив, что процесс продолжится 9 марта.

Украинскую летчицу в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

В середине декабря прошлого года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

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