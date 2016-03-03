Ляшко воспользовался законом о "партийном рабстве" и говорит, что его не зовут на переговоры о коалиции

Лидер РПЛ несмотря на то, что сейчас не ведет перегоров о вступлении в новую коалицию, допускает, что она будет создана на основе фракций БПП, РПЛ и "Народного фронта". Об этом сообщает "РБК-Украина".

"В последнюю неделю у меня никаких переговоров ни с кем не было. Ни с президентом, ни с премьером. Из этого я сделал вывод, что они не желают решать политический кризис, а ищут пути имитации", - сказал Ляшко.

Вместе с тем, политик допускает, что новая коалиция может быть создана на базе фракций БПП, РПЛ и "Народного фронта".

Также отмечается, что в ходе съезда Радикальная партия по закону "о партийном рабстве" единогласно исключила из избирательного списка на парламентских досрочных выборах 2014 года 9 кандидатов в нардепы. Причины такого решения Ляшко объяснил тем, что часть из кандидатов перешли в другие партии, а некоторые действовали вопреки решениям Радикальной партии.

Напомним, 28 февраля Рада приняла закон, который позволит партиям исключать кандидатов в нардепы из своего списка после проведения выборов,вернулась к рассмотрению документа и приняла его.

Спикер ВР Гройсман для обеспечения результативного голосования ставил этот вопрос на рассмотрение в том или ином виде несколько десятков раз в течение нескольких месяцев, однако найти достаточное количество голосов до сих пор никак не удавалось.

Законом установлено, что партия может исключить из своего списка любого кандидата в депутаты, который по итогам выборов считается неизбранным в любое время после дня выборов до принятия решения ЦИК о признании его избранным.