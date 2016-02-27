В Украине вступил в силу скандальный закон о "партийной диктатуре"

Так, документ о "партийном рабство" напечатали в "Голосе Украины" 26 февраля, этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

25 февраля президент Петр Порошенко подписал этот закон.

Напомним, 16 февраля Рада после отказа принять закон, который позволит партиям исключать кандидатов в нардепы из своего списка после проведения выборов, вернулась к рассмотрению документа и приняла его.

Спикер ВР Гройсман для обеспечения результативного голосования ставил этот вопрос на рассмотрение в том или ином виде несколько десятков раз в течение нескольких месяцев, однако найти достаточное количество голосов до сих пор никак не удавалось.

Законом установлено, что партия может исключить из своего списка любого кандидата в депутаты, который по итогам выборов считается неизбранным в любое время после дня выборов до принятия решения ЦИК о признании его избранным.

Также предполагается, что действие этого закона распространяется на избирательные списки кандидатов в нардепы от партий, которые брали участие в выборах 26 октября 2014.

Соответствующий законопроект №3700 является совместной инициативой председателя фракции "БПП" Луценко, председателя фракции "Народный фронт" Бурбака, председателя фракции "Батькивщина" Тимошенко, председателя фракции Радикальной партии Ляшко, председателя фракции "Самопомич" Березюка и депутата из РПЛ Олега Куприенко.

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В то же время гражданская сеть "ОПОРА" подчеркнула, что изменения в Закон "О выборах народных депутатов Украины" грубо нарушают конституционные избирательные права граждан.

Эксперты обращают внимание на то, что закон вводит возможность исключения кандидатов в народные депутаты из избирательных списков уже после объявления результатов голосования на основании решения съезда партии.

По их словам, также закон не содержит процедур принятия соответствующего решения съездом партии.

В "ОПОРЕ" считают, что закон об исключении кандидатов из избирательных списков поставил партийные интересы выше политических прав граждан, поскольку возможность отзыва кандидатов из списка после голосования нарушает их право быть избранными, а избирателей, которые голосовали за весь список в целом, выбирать своих представителей.

"Пересмотр избирательного списка после объявления результатов голосования изменяет содержание волеизъявления избирателей", - предостерегают в "ОПОРЕ".