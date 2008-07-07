Наливайченко утверждает, что на допросе Жвания говорил совсем другое

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО утверждает, что народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) на допросе год назад давал противоположные сегодняшним сведения об отравлении кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО в 2004 году.

Об этом он заявил в интервью газете "Сегодня" (7 июля, № 147 к (2983)).

"Давид ЖВАНИЯ год назад был в этом кабинете, только не в такой дружеской обстановке, ка сейчас, официально допрошен по данному делу. Позволю ему напомнить, что говорил он тогда совершенно противоположное", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Нынешние его (Д.ЖВАНИИ – УНИАН) заявления расцениваю как аморальные и не соответствующие действительности", – добавил и.о. главы СБУ.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью в 2004 году В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

30 мая 2008 года один из прежних ближайших соратников Президента Д.ЖВАНИЯ заявил, что В.ЮЩЕНКО в 2004 году не был отравлен. По его словам, “это было обычное пищевое отравление. Диагноз выставили в первый же день, и таких отравлений бывает достаточно много у каждого третьего человека в мире. Это панкреатит...”. По его словам, заявить об отравлении уговорила тогдашнего кандидата в президенты определенная группа людей из его избирательного штаба.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО вскоре опроверг заявление Д.ЖВАНИИ о том, что в 2004 году В.ЮЩЕНКО не был отравлен.