Климкин: с начала военной агрессии РФ против Украины погибли 9 тысяч человек

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в ходе выступления на 31-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 1 марта, передает пресс-служба МИД.

"Российская агрессия против Украины привела к гибели 9 тысяч человек, более 20 тысяч ранены и насчитывается почти два миллиона стали вынужденными переселенцами", – сказал Климкин.

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Министр отметил, что на протяжение этих двух лет российской агрессии на Донбассе создана "40-тысячная армия, которую финансирует, поддерживает и обеспечивает вооружением Россия и которой руководят российские офицеры".

Глава МИД заявил, что Россия "пришла на украинскую землю с оружием и военнослужащими, как это сначала произошло в Грузии в 2008 году".

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Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2014 года Российская Федерация начала вооруженную агрессию против Украины, оккупировав Автономную Республику Крым и город Севастополь. Сегодня эта агрессия продолжается на Донбассе. При этом, Украина последовательно выполняет взятые на себя обязательства безопасности, политического, гуманитарного и социально-экономического характера.