Агрессия России продолжается на Донбассе и в Крыму - МИД

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины о выполнении Минских договоренностей, сообщает департамент политики и коммуникаций ведомства.

«С момента начала агрессии погибло более 2600 украинских военнослужащих и более 9000 получили ранения. Только за последние два месяца 2016 года украинские позиции были обстреляны более 2500 раз, в результате которых 12 военнослужащих погибли и более 150 получили ранения», - отмечается в заявлении.

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В течение этих лет агрессии под командованием российских офицеров на Донбассе была сформирована сорокатысячная армия, укомплектованная и профинансирована российской стороной. Эта армия оснащена современным российским оружием: тяжелая артиллерия и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», «Торнадо» и ТОС-1 «Буратино», средства шифрованной связи и наблюдения (электронные военные комплексы «Ртуть-БМ», «Шиповник-Аэро», «Леер-2», 1РД257 «Красуха-4»), зенитно-ракетные комплексы «Бук» (SA-11 Gadfly), «Стрела» (SA-13 Gopher), «Панцирь» (SA-22 Greyhound). Сейчас на вооружении этой армии находится около 470 танков, 870 бронетранспортеров, 450 артиллерийских систем, 190 РСЗО. Россия также использует такие запрещенные виды оружия как ракеты с кассетной головной частью (9М55К) и противопехотные мины (PMN-2, MON-50).

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В свою очередь, подчеркивается в заявлении, Украина последовательно выполняет взятые на себя обязательства безопасности, политического, гуманитарного и социально-экономического характера, а именно: прекратила ведение огня, обеспечила полный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, представила свое видение модальностей проведения местных выборов на территории ОРДЛО согласно Минским соглашениям, международному и украинскому законодательству; осуществила важные шаги в направлении политического урегулирования, приняв в первом чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины.

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Правительство Украины продолжает поставлять природный газ и электроэнергию на подконтрольные боевикам территории, осуществлять выплату пенсий и других социальных выплат украинским гражданам на оккупированной территории Донбасса. Находясь под постоянными обстрелами, украинские специалисты восстанавливают инфраструктуру, повреждены газо- и водопроводы, линии электропередач с целью обеспечения потребностей гражданского населения.

В заявлении также отмечается, что Россия не выполнила ни одного из своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями.

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Россия и контролируемые ею боевики продолжают военные провокации, в том числе с применением оружия, которое должно быть отведено под контролем и мониторингом ОБСЕ - реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Российские войска на Донбассе беспрепятственно продолжают осуществлять ротацию, тренировки и поставки через неконтролируемые участки государственной границы.

До сих пор СММ ОБСЕ не имеет полного, безопасного и беспрепятственного доступа к территориям, контролируемым Россией и пророссийскими террористами. Никаких положительных изменений не произошло и в вопросе доступа миссии ОБСЕ к границе и установлении зоны безопасности, как это предусмотрено минскими договоренностями, для прекращения и предотвращения поставок оружия и войск в Украину.

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Россия и ее марионетки постоянно препятствуют освобождению более 130 украинских заложников, удерживая их в нечеловеческих условиях, подвергая пыткам и угрожая им смертной казнью в соответствии с уголовным кодексом СССР.

Россия продолжает политические преследования граждан Украины и отказывается освободить украинских политзаключенных Савченко, Сенцова, Кольченко и других, незаконно находящихся в России.

РФ и боевики блокируют поставки украинской и международной гуманитарной помощи гражданскому населению и систематически препятствуют деятельности международных гуманитарных организаций, в том числе Красного Креста.

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Украина призывает всех государств-членов ООН потребовать от Российской Федерации выполнения ею своих обязательств в соответствии с Уставом ООН и международным правом, выполнение в полном объеме Минских договоренностей и немедленного прекращения всех актов агрессии в отношении Украины.

«Мы призываем международное сообщество оказать максимальное давление на Россию и сохранить санкции, пока Донбасс и Крым не будут деокупированны, а территориальная целостность и суверенитет Украины будут восстановлены», - подчеркивается в заявлении.