Россия сформировала на Донбассе 40-тысячную армию, оснастив ее современным вооружением – постпред Украины в ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко сегодня на заседании Совбеза ООН.

"Фактом, подтвержденным многими является то, что Россия не выполнила ни одного из своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями", - заявил он.

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«В течение двух лет агрессии, армия, численностью в 40 тыс. человек была сформирована на Донбассе, она финансируется, оснащается и поддерживается Россией, команды осуществляются российскими офицерами», - добавил Ельченко.

«Эта армия получила сложное современное российское вооружение, у меня есть очень длинный список оружия, которое не производится в Украине и никогда не будет производится, и это оружие ведь не из космоса сбрасывается (боевикам на Донбасс - УНИАН)», - отметил посол.