Депутат НУНС: в этом году внеочередных выборов не будет

Вероятность проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины до конца этого года очень низкая.

Такое мнение в разговоре с корреспондентом УНИАН выразил народный депутат из фракции НУ-НС (представитель «Народной Самообороны») Юрий ГРЫМЧАК.

По его словам, без принятия изменений к избирательному законодательству проведение новых выборов не имеет перспектив, поскольку кардинально политическую ситуацию не изменит.

До этого на пресс-конференции в Кировограде Ю.ГРЫМЧАК назвал несколько возможных сценариев развития событий в Верховной Раде в начале осени.

«Сейчас ведутся переговоры с Блоком Литвина о вхождении депутатов из этой фракции в демократическую коалицию. Пока еще они взвешивают это предложение. В любом случае, если Владимир ЛИТВИН присоединится к кому-то, то лишь к более сильному игроку», - отметил нардеп.

Он также не исключил возможности лишения депутатства выходцев из демократической коалиции – Юрия БУТА и Игоря РЫБАКОВА, вместо которых по избирательным спискам партий придут новые люди.

«Проводить новые внеочередные выборы в парламент нецелесообразно, это понимают все политические силы. Даже при условии, что демократические партии имеют на несколько процентов большую поддержку электората, низкая явка избирателей исказит общую картину голосования», - отметил Ю.ГРЫМЧАК.

По его мнению, изменения формата существующей коалиции в Верховной Раде также возможны. «Но «Наша Украина» пока еще держится и не соглашается на широкую коалицию», подчеркнул нардеп.