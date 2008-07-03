В БЮТ надеются, что бюджет Тимошенко наберет 400 голосов в ВР

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО не исключил, что в понедельник, 7 июля, будет проведено заседание совета коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции заявил в интервью журналистам.

По его словам, на этой неделе после консультаций с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО предусматривается внесение правительством в ВР Украины проекта закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете на 2008 год».

Он не исключил, что в понедельник может быть еще одно заседание совета коалиции, где будет обсуждаться вопрос о внесении изменений в бюджет.

Он считает, что при рассмотрении данного законопроекта необходимо отойти от политизации процесса. И.КИРИЛЕНКО выразил надежду, что изменения в бюджет будут поддержаны более 400 народными депутатами Украины.