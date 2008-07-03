В Центре Разумкова прогнозируют «интересную» политическую осень

Директор политико-правовых программ центра им. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО прогнозирует, что украинское общество ожидает «очень интересная» политическая осень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Возможно, с осени мы увидим даже такие вещи, о которых сегодня еще не можем говорить, которые выглядят вообще безосновательными или невероятными. Единственное, в чем можно быть уверенными, это то, что политическая осень и конец года будут очень интересным», - сказал Ю.ЯКИМЕНКО.

Прогнозируя течение политических событий, политолог отметил, что для досрочных выборов сегодня формальных оснований нет, «однако с осени могут быть варианты».

По словам Ю.ЯКИМЕНКО, может быть создана широкая коалиция при участии Партии регионов и НУ-НС; не исключается вариант расширения коалиции за счет Блока Литвина, который возможно будет требовать серьезных должностей во власти, - от как минимум председателя ВР и до должности в правительстве.

В то же время является маловероятным, но теоретически возможным вариант образования коалиции при участии БЮТ и ПР. «Его нельзя исключать, особенно с появлением темы конституционной реформы», - объяснил последний свой тезис Ю.ЯКИМЕНКО.

В то же время, он заметил, что летом политическая ситуация принципиально не изменится, тем не менее депутаты будут отдыхать в одних и тех местах, где могут проводить переговоры на соответствующие темы.