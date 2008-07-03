Черновецкий ликвидирует РГА, которые отбились от рук

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отмечает необходимость реорганизации с возможной ликвидацией некоторых столичных райгосадминистраций в связи с неэффективным управлением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом шла речь на рабочем совещании, проведенном столичным городским председателем с руководителями районных государственных администраций города относительно их низкой исполнительской дисциплины.

В частности, столичный мэр напомнил председателям РГА о своем распоряжении установить урны по всему городу. Кроме того, руководителям районов было поручено обязать владельцев торговых точек поставить возле своих заведений урны и следить за порядком на прилегающей территории.

Также на совещании было подчеркнута необходимость оперативно реагировать на обращения киевлян в Call-центр. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ еще раз призвал руководителей всех подразделений ежедневно читать отчеты службы «051» и не оставаться безразличными к проблемам киевлян.

Рассмотрен также вопрос ускорения полного внедрения новой системы парковки в городе. В частности, первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС обратил внимание председателей районов на необходимость в кратчайшие сроки передать дневные, а в дальнейшем и ночные парковки коммунальному предприятию «Киевтранспарксервис».