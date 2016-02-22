Опубликована полная стенограмма заседания СНБО по Крыму от 28 февраля 2014 года

17:04, 22 февраля 2016
Политика
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На сайте РНБО опубликованная полная версия стенограммы заседания Совета национальной безопасности и обороны  от 28 февраля 2014 года.

Участники заседания тогда решали, как украинские власти должны реагировать на начало аннексии Крыма два года назад. 

Как сообщал УНИАН, согласно стенограмме, США и Германия просили Украину не начинать каких-либо активных действий в 2014 году, которые могли бы стать поводом для широкомасштабного сухопутного вторжения РФ.

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