США и Германия просили Украину не начинать каких-либо активных действий в 2014 году - стенограмма
США и Германия просили Украину не начинать каких-либо активных действий в 2014 году, которые могли бы стать поводом для широкомасштабного сухопутного вторжения РФ.
Об этом свидетельствует стенограмма заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 февраля 2014 года о ситуации, сложившейся в государстве в конце февраля - в марте 2014 года (вопрос аннексии Автономной республики Крым).
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В частности, как следует из стенограммы, тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко на заседании СНБО заявил, что Россия готова ввести войска в Украину, а Запад просит Киев не начинать активных действий.
«Информация, поступающая по нашим каналам, полностью подтверждает готовность России к введению войск, которые концентрируются вдоль нашей границы. И американцы, и немцы - все в один голос просят нас не начинать каких-либо активных действий, так как, по данным их исследований, Путин использует это для начала широкомасштабного сухопутного вторжения», - заявил он.
«Мы должны услышать западных партнеров, а им нужно время для принятия решений», - добавил Валентин Наливайченко.
До Вашої уваги частина стенограми засідання РНБО України від 28 лютого 2014 року. Весь документ буде розміщений для озна...Posted by Aндрей Tетерук on Monday, 22 February 2016