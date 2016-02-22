США и Германия просили Украину не начинать каких-либо активных действий в 2014 году - стенограмма

16:32, 22 февраля 2016
Политика
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США и Германия просили Украину не начинать каких-либо активных действий в 2014 году, которые могли бы стать поводом для широкомасштабного сухопутного вторжения РФ.

Фото УНИАН

Об этом свидетельствует стенограмма заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 февраля 2014 года о ситуации, сложившейся в государстве в конце февраля - в марте 2014 года (вопрос аннексии Автономной республики Крым).

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В частности, как следует из стенограммы, тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко на заседании СНБО заявил, что Россия готова ввести войска в Украину, а Запад просит Киев не начинать активных действий.

«Информация, поступающая по нашим каналам, полностью подтверждает готовность России к введению войск, которые концентрируются вдоль нашей границы. И американцы, и немцы - все в один голос просят нас не начинать каких-либо активных действий, так как, по данным их исследований, Путин использует это для начала широкомасштабного сухопутного вторжения», - заявил он.

«Мы должны услышать западных партнеров, а им нужно время для принятия решений», - добавил Валентин Наливайченко.

До Вашої уваги частина стенограми засідання РНБО України від 28 лютого 2014 року. Весь документ буде розміщений для озна...

Posted by Aндрей Tетерук on Monday, 22 February 2016
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