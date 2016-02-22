США и Германия просили Украину не начинать каких-либо активных действий в 2014 году - стенограмма

Об этом свидетельствует стенограмма заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 февраля 2014 года о ситуации, сложившейся в государстве в конце февраля - в марте 2014 года (вопрос аннексии Автономной республики Крым).

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В частности, как следует из стенограммы, тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко на заседании СНБО заявил, что Россия готова ввести войска в Украину, а Запад просит Киев не начинать активных действий.

«Информация, поступающая по нашим каналам, полностью подтверждает готовность России к введению войск, которые концентрируются вдоль нашей границы. И американцы, и немцы - все в один голос просят нас не начинать каких-либо активных действий, так как, по данным их исследований, Путин использует это для начала широкомасштабного сухопутного вторжения», - заявил он.

«Мы должны услышать западных партнеров, а им нужно время для принятия решений», - добавил Валентин Наливайченко.