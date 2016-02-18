Луценко заявляет, что юридически коалиция до сих пор существует

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько сейчас в коалиции депутатов после заявлений о выходе из ее состава фракций “Батькивщина” и “Самопомич”, и означают ли их заявления, что коалиция распалась.

Читайте такжеЯценюк сегодня собирается провести консультации с Порошенко, Луценко и Ляшко

“В коалиции депутатов столько, сколько было до сегодняшнего момента. Потому что коалиция создается путем персональных подписей народных депутатов под коалиционным соглашением. Насколько мне известно, ни один депутат не отозвал”, - сказал Луценко и добавил, что “даже после заявления Радикальной партии о выходе из коалиции несколько месяцев назад, ни Ляшко, ни его соратники своих подписей не отозвали”.

Депутат отметил, что для того, чтобы юридически коалиция прекратила существование, необходимы официальные заявления фракций, озвученные спикером, а также отзыв персональных подписей депутатов этих фракций под коалиционным соглашением.

“Но по факту мы имеем, возможно, не юридическую, но фактическую смерть коалиции. Причем не сегодня, а еще неделю назад”, - сказал парламентарий.

В то же время он добавил, что сегодняшнее заявление «Объединения «Самопомич» о выходе партийной фракции из коалиции не является новостью, она только “формализовала то, что мы все знали уже две недели подряд”.

Луценко в очередной раз подчеркнул, что депутаты от «БПП» своих подписей под коалиционным соглашением отзывать не будут, а фракция из коалиции не выйдет.

Как сообщал УНИАН, фракции «Самопомочи» и «Батькивщины» требовали отставки правительства.

16 февраля Верховная Рада 247-ю голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала постановление о недоверии Кабмину.

17 февраля фракция «Батькивщина» в связи с провальным голосованием за отставку Кабмина заявила о выходе из парламентской коалиции.

Сегодня о выходе из коалиции заявили в «Самопомочи».

Справка УНИАН. Коалиционное соглашение было парафировано 21 ноября 2014 года представителями «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», "Самопомочи", Радикальной партии и "Батькивщины".

27 ноября 2014 г. соглашение на заседании Верховной Рады подписали представители всех 5 фракций - всего 302 народных депутата.

В сентябре прошлого года Радикальная партия заявила о выходе из коалиции.