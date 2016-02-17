Яценюк рассказал о переговорах с Ляшко по смене состава коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время правительственного совещания.

"Абсолютно стало понятно, что необходимы переформатирования коалиции и изменения к коалиционному соглашению", - сказал Яценюк.

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"Поэтому мы ожидаем предложений от наших политических партнеров. Мы проводим политические консультации, в том числе с Радикальной партией Олега Ляшко, чтобы переформатировать коалицию, обновить коалиционное соглашение, доформировать состав Кабмина и дальше двигаться в правильном направлении для страны, а это направление - это очень четкие шаги по проведению реформ", - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада 247-ю голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но недоверие Кабмину не поддержала.

В частности, "за" выражение недоверия правительству проголосовали лишь 194 депутата при необходимых 226.

Сегодня фракция "Батькивщина" заявила о выходе из парламентской коалиции.