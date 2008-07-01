Янукович рвется проверить, как Тимошенко срывает бюджетный год

Партия регионов обратилась в Счетную палату Украины с просьбой предоставить развернутую оценку состояния выполнения Кабинетом министров Украины Государственного бюджета на 2008 год. Об этом говорится в письме председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Виктора ЯНУКОВИЧА к председателю Счетной палаты Валентину СИМОНЕНКО.

В письме, размещенном на официальном партийном сайте, речь идет, в частности, о состоянии финансирования бюджетных программ экономического, научно-технического, социального и национально-культурного развития, охраны окружающей среды, финансирования местных бюджетов и т. п.

"Почти полгода Украина живет в соответствии с Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", которые не учитывают существенных изменений, произошедших в социально-экономической жизни страны, и не отвечающие современным реалиям, ”- отмечается в письме. В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в соответствии с данным законом, предусмотрено обязательство правительства подготовить на основе результатов мониторинга выполнения госбюджета на протяжении января – февраля 2008 года и внести до 1 марта 2008 года соответствующие изменения в Государственный бюджет, но Кабмин игнорирует эту норму закона.

В письме В.ЯНУКОВИЧА отмечается, что правительство систематически не выполняет положения Государственного бюджета, в частности, “не финансируется почти каждая 4 бюджетная программа; ни одной копейки из общего фонда Госбюджета не выделено на 203 программы; 132 программы получили меньше половины финансирования, предусмотренного планом; правительством тормозится утверждение порядков расходования бюджетных средств”.

“Эти факты вызывают тревогу за стабильность социально-экономической ситуации в стране и дают возможность говорить о срыве правительством бюджетного года”, - отмечается в письме. В нем отмечается, что “действующий государственный бюджет не учитывает острую макроэкономическую ситуацию в стране, которая образовалась вследствие непродуманной экономической политики действующего правительства”.

Кроме того, председатель фракции Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ поручил своим заместителям обеспечить подготовку в комитетах парламента отчета о состоянии выполнения правительством Государственного бюджета на этот год для объявления данного отчета на ближайшем пленарном заседании, а также поручил создать временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования фактов нарушения правительством Конституции и законов Украины в части ненадлежащего проведения бюджетной политики, несоблюдения установленных законодательством требований к бюджетному процессу и невыполнения Государственного бюджета на 2008 год.