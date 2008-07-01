Третьяков: судьбу Бута и Рыбакова решит только суд

Вынести оценку поступку депутатов Юрия Бута и Игоря Рыбакова, подавших в секретариат парламента заявления о приостановлении членства в коалиции, может только суд. Об этом заявил народный депутат от блока НУНС Александр Третьяков.

В заявлении, которым располагает «Главред», в частности, говорится: «Безусловно, одним из наиболее важных сегодня вопросов для Украины является существование коалиции в парламенте. Поэтому чем быстрее будет оглашено юридическое решение этого вопроса, тем скорее Верховная Рада сможет перейти к полноценной работе и принятии законов, нужных стране».

Третьяков также отметил, что «единственным выходом из сложившейся ситуации является скорейшее рассмотрение дела в суде». «Только суд может сказать, повлечет ли заявления Бута и Рыбакова расформирование коалиции. И НУНС, и, я надеюсь, наши партнеры из БЮТ заинтересованы в правовом решении этого вопроса», - сказал Третьяков.

Депутат также призывает «политиков и государственных служащих наивысшего ранга, в том числе, сотрудников Секретариата Президента, воздержаться от юридических оценок данной ситуации». «Я напоминаю коллегам, что мы живем в правовом государстве, где любые споры решаются в судах, а не на пресс-конференциях и не в заявлениях», - отметил Третьяков.