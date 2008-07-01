В Киеве будут дожди с грозами

2 июля синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность. В западной части преимущественно без осадков, на остальной территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы, днем на Левобережье во время гроз шквалы 15-20 м/с, в отдельных пунктах – град.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер будет преобладать западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей – до 20°; днем 21-26°, в южной части и в Закарпатье местами 28-30°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 14-19°.

3-4 июля также ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, лишь 3 июля в западной, 4 июля в южной части – преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем 4 июля в западных областях и на побережье морей – местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей – до 20°, 3 июля в западных областях местам 8-10°; днем 21-27°, в южной части – до 33°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 15-20°.

5-6 июля сохранится неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями, лишь 5 июля в южной части ночью преимущественно без осадков, днем – отдельные небольшие кратковременные дожди.

Температура ночью 11-16°, днем 21-27°; в южной части ночью 16-21°, днем 25-30°.

В Киеве и области 2 июля ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью 11-16°, днем 21-26° (в Киеве – 22-24°).

3-4 июля также будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, грозы (3 июля – местами). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

5 - 6 июля в столице и области сохранится неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями. Температура ночью 11-16°, днем 21-27°.