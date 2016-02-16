Под Радой завершается митинг с требованием отставки правительства

Возле здания Верховной Рады завершается митинг с требованием отставки правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, под стенами парламента находятся около 100 активистов.

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Большинство демонстрантов, которые днем участвовали в акции протеста, уже разошлись.

Перед митингующими продолжают выступать общественные активисты и бывшие депутаты, преимущественно от ВО "Свобода".

Митингующие ведут себя спокойно и не прибегают к агрессивным действиям.