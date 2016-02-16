Под Радой завершается митинг с требованием отставки правительства
19:07, 16 февраля 2016Политика
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Большинство демонстрантов, которые днем участвовали в акции протеста, уже разошлись.
Митинг под Радой с требованием отставки правительства / Фото УНИАН
Возле здания Верховной Рады завершается митинг с требованием отставки правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, под стенами парламента находятся около 100 активистов.
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Большинство демонстрантов, которые днем участвовали в акции протеста, уже разошлись.
Перед митингующими продолжают выступать общественные активисты и бывшие депутаты, преимущественно от ВО "Свобода".
Митингующие ведут себя спокойно и не прибегают к агрессивным действиям.
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