Вопрос отставки Шокина может быть рассмотрен до 18 февраля - Гончаренко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гончаренко сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, может ли быть отставка Шокина проголосована парламентом уже сегодня.

"Думаю, что это маловероятно. Должна быть рапорт Шокина, должно быть представление в Верховную Раду", - сказал депутат.

Читайте такжеПорошенко призвал Яценюка и Шокина уйти в отставку

Вместе с тем он отметил, что "у нас есть еще впереди два сессионных дня".

"Если будет все быстро развиваться, то можем в четверг, в принципе, этот вопрос рассмотреть. Но еще рано говорить", - сказал Гончаренко.