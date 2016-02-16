Вопрос отставки Шокина может быть рассмотрен до 18 февраля - Гончаренко
16:12, 16 февраля 2016Политика
880
Заместитель лидера фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко отмечает, что вопрос отставки генерального прокурора Украины Виктора Шокина может быть рассмотрен до 18 февраля.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гончаренко сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, может ли быть отставка Шокина проголосована парламентом уже сегодня.
"Думаю, что это маловероятно. Должна быть рапорт Шокина, должно быть представление в Верховную Раду", - сказал депутат.
Читайте такжеПорошенко призвал Яценюка и Шокина уйти в отставку
Вместе с тем он отметил, что "у нас есть еще впереди два сессионных дня".
"Если будет все быстро развиваться, то можем в четверг, в принципе, этот вопрос рассмотреть. Но еще рано говорить", - сказал Гончаренко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter