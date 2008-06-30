В новом бюджете Тимошенко обойдется без денег от приватизации?

Кабинет министров готовит изменения в государственный бюджет Украины текущего года, согласно которым в документе не будут учтены средства, полученные от приватизации.

Об этом УНИАН сообщил источник в КМУ.

Он объяснил это тем, что нет никаких гарантий того, что средства от приватизации поступят.

«Вы же видите, что происходит с программой приватизации (она не принимается – УНИАН), поэтому нет никаких гарантий, что мы сможем получить какие-то средства от приватизации», - подчеркнул источник.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Кабинет министров принял за основу концепцию изменений в государственный бюджет на 2008 год.

2 июля под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится совещание по вопросам макроэкономической стабильности, в котором примут участие премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, представители экономического блока правительства и глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.