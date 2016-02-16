Германия ожидает от Украины продолжения реформ

Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил спикер министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

По словам представителя МИД, ситуацию с отставкой министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса стоит рассматривать как "своего рода сигнал" политическому руководству страны, что нужно и дальше идти путем реформ.

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"Наше желание однозначно заключается в том, чтобы на этой неделе и впоследствии прозвучало четкое заверение со стороны украинского руководства, украинского парламента, украинского правительства и президента и в дальнейшем последовательно идти ранее избранным путем реформ", - подчеркнул Шефер.

Он также напомнил, что значительная часть помощи для Украины привязана прежде всего к обещания проводить реформы. Так, к примеру, кредитная программа со стороны Международного валютного фонда совмещена с четкими требованиями по борьбе с коррупцией.

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Как сообщал УНИАН, ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что Международный валютный фонд обеспокоен развитием ситуации в Украине, ослаблением реформы государственного управления и отсутствием эффективной борьбы с коррупцией. В связи с этим фонд может прекратить программу сотрудничества с Украиной, поскольку очень сложно будет ее реализовать.

По мнению Лагард, Украина рискует повторить прошлый опыт сворачивания реформ.