Абромавичус рассказал, почему Яресько должна возглавить правительство вместо Яценюка

Возглавить правительство, по его мнению, должна министр финансов Наталья Яресько, заявил он в интервью DW.

"Поскольку речь идет не только о кризисе доверия, но и кризисе ценностей, (...) во главе правительства должен быть человек просто с чистейшей репутацией, которая есть, по моему мнению, у Яресько, и которой не может быть ни у одного украинского политика, который в политике дольше чем полтора года", - отметил он.

Одновременно Абромавичус отмечает, что сама Яресько скептически относится к идее собственного премьерства, "поскольку это самое сложное задание в самых сложных условиях при отсутствии поддержки".

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"Поэтому ее нужно уговаривать премьеру и президенту, гарантировать, что их партии будут голосовать за все кабминовские инициативы", - убежден глава Минэкономразвития.

Ранее УНИАН сообщал, что пока фракции коалиции выдвигают требования действующему правительству, президент не оставляет идеи снять Яценюка с должности премьер-министра. Среди фамилий, которые рассматриваются на должность премьера, - Владимир Гройсман, Александр Турчинов и даже Михаил Саакашвили.