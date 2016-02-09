Порошенко хочет отправить Яценюка в отставку, ищет ему замену - СМИ

Об этом заявляют источники как в БПП, так и в НФ, сообщает "Украинская правда".

"Он (Порошенко - Ред.) уже не думает, снимать ли Яценюка. Он сейчас думает, кто будет после него. Как только найдет кандидатуру с голосами – отставка состоится", – говорит собеседник в БПП, близкий к президенту.

Среди фамилий, которые рассматриваются на должность премьера, - Владимир Гройсман, Александр Турчинов и даже Михаил Саакашвили.

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Кроме того, собеседники в БПП утверждают, что сейчас у Порошенко появилась еще одна кандидатура на должность премьера, но все они отказались называть ее.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг" отставку премьер-министра Арсения Яценюка поддерживают почти 70% украинцев (в октябре 2015 года таких было 60%).