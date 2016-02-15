СМИ озвучили главную интригу во время голосования за отставку Яценюка

Тем временем, минимум две фракции коалиции открыто выступили за его отставку – "Самопомич" и "Батькивщина", передает "Украинская правда".

Отмечается, что премьер-министр не пытался встретиться с депутатами "Самопомочи" и договориться о поддержке. По словам народных депутатов, последний раз они виделись во время принятия бюджета.

Также не встречался Яценюк с "Батькивщиной", депутаты которой неоднократно заявляли, что он вообще игнорирует встречи с фракцией.

Вряд ли Яценюк сможет рассчитывать на поддержку фракции Ляшко, который на прошлой неделе заявил, что выходит из переговорного процесса о возвращении в коалицию из-за отказа сформировать новое большинство и правительство.

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Как говорят изданию собеседники в Радикальной фракции, Ляшко встречался с премьер-министром в минувший понедельник, после чего и заявил о выходе из переговорного процесса.

Главная интрига – как будет голосовать президентская фракция.

"В БПП много недовольных Яценюком, но все зависит от встреч с президентом и премьером. При желании за отставку может проголосовать вся фракция", – говорит близкий к президенту источник.

Ссылаясь на слова депутата от фракции НФ и голову регламентного комитета ВР Павла Пинзеника, нардеп от БПП Мустафа Найем сообщил, что часть депутатов от НФ также будет голосовать за отставку Яценюка, если будет предложена новая фамилия премьера и новый состав правительства. Правда, впоследствии Пинзеник назвал это заявление "бредом".

"У президента уверены, что если будет очень нужно, НФ даст голоса за нового премьера", – комментирует ситуацию один из собеседников в окружении Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что пока фракции коалиции выдвигают требования действующему правительству, президент не оставляет идеи снять Яценюка с должности премьер-министра. "Он (Порошенко - Ред.) уже не думает, снимать ли Яценюка. Он сейчас думает, кто будет после него. Как только найдет кандидатуру с голосами – отставка состоится", – говорит собеседник в БПП, близкий к президенту.