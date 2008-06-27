Портнов говорит, что не пойдет на место Семенюк даже с разрешения суда

Депутат фракции БЮТ Андрей Портнов не намерен работать в Фонде госимущества, несмотря на то, что Окружной административный суд Киева признал его назначение правительством на должность заместителя главы, а позже и.о. главы ФГИ законным.

В комментарии "Коммерсант-Украина" Портнов сказал, что несмотря на подтверждение судом законности своих действий на руководящих должностях ФГИ, он не намерен заниматься "реализацией решения суда и тем более работать в Фонде госимущества".

"Я не планирую работать в ФГИ. В своих действиях я всегда последователен. Сегодняшнее (26 июня) решение суда показало, кто был прав, а кто виноват, и это еще раз доказывает, что президент действует антиконституционно", - заявил Портнов.

Как известно, Окружной административный суд Киева в четверг, 26 июня, отказал в удовлетворении исковых требований Виктору Петрову, ранее занимавшему должность первого заместителя главы Фонда госимущества, к Кабинету министров.

В своем иске Петров просил суд признать "незаконными и противоправными" действия Кабмина в отношении увольнения и назначения руководства фонда.

Петров был уволен Кабмином 6 февраля вместе с остальными заместителями главы ФГИ (за исключением Дмитрия Парфененко) после того, как правительство создало рабочую группу по расследованию фактов нарушений в деятельности ФГИ и "признаков коррупционных действий в работе Валентины Семенюк".

На период проведения проверки первым заместителем главы ведомства и исполняющим обязанности председателя ФГИ был назначен Портнов, кандидатуру которого в середине января Кабмин вносил на рассмотрение в парламент на пост главы ФГИ.

5 июня Портнов отказался от выдвижения на пост главы ФГИ. После этого БЮТ выдвинул новую кандидатуру на пост главы Фодна госимущесвта – заместителя главы фракции БЮТ Андрея Кожемякина.

"Суд может отменять или не отменять назначение, мы же приняли политическое решение, и вы знаете о нем", - сказал "Коммерсанту" в четверг Кожемякин, тем самым дав понять, что пока его кандидатуру в БЮТ пересматривать не намерены.

Украинская правда