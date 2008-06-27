Конституционный Суд подрезал крылышки народным депутатам

Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения ч. 5, 6 ст. 13 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» относительно свободного выхода народного депутата из состава фракции, а также невхождения ни в одну из зарегистрированных депутатских фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня такое решение согласно конституционному представлению 50 народных депутатов было обнародовано в КС.

Кроме того, Конституционный Суд растолковал термины «невхождения» и «выход» народного депутата из депутатской фракции.

Согласно разъяснению КС, «невхождение» народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий) в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий), – это в установленном законом порядке отказ народного депутата войти в состав депутатской фракции, которая формируется из народных депутатов, избранных от политической партии (избирательного блока).

Согласно толкованию КС, «выход» народного депутата из состава фракции – это в установленном законом порядке прекращения народным депутатом своего пребывания в составе зарегистрированной депутатской фракции политической партии, по списку которой он был избран.

Конституционный Суд также разъяснил, что народный депутат обязан находиться в депутатской фракции той политической партии, избирательного блока, по списку которого он был избран народным депутатом.