Черноморский флот можно перевести в Сирию

Корабли Черноморского флота Российской Федерации «могут быть переведены из Севастополя в Сирию», где у РФ есть военно-морская база. Такое мнение высказал сегодня на встрече с журналистами глава Представительства Министерства иностранных дел Украины в Одесской области Константин РЖЕПИШЕВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос о влиянии на украинско-российские отношения требования Украины к Российской Федерации обеспечить своевременное выполнение договора о выводе Черноморского флота из Севастополя, К.РЖЕПИШЕВСКИЙ высказал мнение, что корабли российского флота «могут быть переведены из Севастополя в Сирию, где Россия уже располагает военно-морской базой, хотя, возможно, в недостаточной мере оборудованной».

К.РЖЕПИШЕВСКИЙ напомнил, что российская сторона уже озвучивала возможность такого решения вопроса, неизменной остается и позиция МИД Украины по поводу времени пребывания на территории Украины Черноморского флота РФ, что полностью отвечает «букве действующих украинско-российских договоренностей и Конституции Украины».

«Черное море должно стать зоной мира и экономического сотрудничества», - заявил представитель МИД.