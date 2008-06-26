Луценко: Довгий ответит – если не как преступник, то как свидетель

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Украины Юрий Луценко утверждает, что МВД не ведет наблюдения за секретарем Киевсовета Олесем Довгим.

«Ни у меня, ни у Министерства внутренних дел нет никакой необходимости ходить за господином Довгим. – заявил министр сайту «Народная самооборона». - Его вызвали для дачи показаний по двум делам. Одно из них касается его ответственности за мордобой, когда депутатов избивали прямо в зале (Киевсовета – ред.) лица, не имеющие депутатских мандатов. А второе дело касается его роли в незаконном отчуждении киевской земли».

По мнению министра, проблема всего лишь в том, что Довгий считает, будто вся страна должна следить за его передвижениями.

«Хочу сказать, что узнал о фабуле его допросов только после того, как г-н Довгий начал делать громкие заявления о каких-то политических репрессиях со стороны Луценко. Тогда я поинтересовался у своих коллег: что там за дела?», - заявил глава МВД.

«Я не думаю, что г-н Довгий является столь резонансной фигурой, которая должна уж так сильно интересовать Министерство внутренних дел. – Добавил Луценко. - Но отвечать за свои поступки он будет. Будет состав преступления – к нему будут применены предусмотренные законом санкции. Не будет состава преступления – будет отвечать как свидетель, давая показания, как дают тысячи других людей».

Напомним, вчера, 25 июня, секретарь Киевсовета Олесь Довгий обратился к Генеральному прокурору Украины Александру Медведько и исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентину Наливайченко с просьбой осуществить проверку, проводятся ли в отношении него «мероприятия оперативного характера со стороны Министерства внутренних дел».